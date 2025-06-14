İman Pehlevi Paris’te Düğün Yaptı

DÜĞÜN TÖRENİNDEN HAZIRLANAN ANILAR

31 yaşındaki İman Pehlevi, American Express’te çalışıyor ve daha önceden sevgilisi Brad Sherman ile New York’ta resmi nikâh kıymıştı. Çift, 8 Haziran’da Fransa’nın başkenti Paris’te muhteşem bir düğün töreniyle evliliklerini kutladı. Törene İran’ın sürgündeki kraliyet ailesinden üyeler ve uluslararası konuklar katılım gösterdi. Düğün sonrasında sosyal medya platformlarında birçok kutlama mesajı yayımlandı. İranlı Yahudi blog yazarı Nioh Berg, X (eski Twitter) aracılığıyla “Prenses İman Pehlevi ve Brad Sherman’ın düğün günü için tüm İran ulusundan tebrikler! Yakında Kraliyet Ailemizi İran’da halkla birlikte görebilmeyi umuyoruz. 1979 hiç yaşanmasaydı, bu düğün bir devlet töreni olurdu.” şeklinde dikkat çekici ifadeler kullandı.

DÜĞÜNDEN SONRAKİ FÜZE SALDIRISI

İman Pehlevi’nin düğününden sadece dört gün sonra, İsrail, İran’a yönelik büyük bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, Tahran ve Natanz gibi stratejik hedeflerin vurulduğu, ABD’nin dolaylı desteğiyle yapıldığı iddia edildi. Bu durum, Pehlevi ailesinin Batılı bağlantıları ve İsrail-İran gerilimindeki yeni tartışmalarla ilgili yorumları tetikledi. Düğün ve saldırının zamanlaması, birçok analist tarafından sembolik bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu olayların yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda bölgesel bazda da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Mevcut İran rejimine muhalif olan kraliyet yanlıları, Pehlevi ailesini yeniden sembolik bir figür olarak gündeme taşıyor. Aynı zamanda, ABD-İsrail işbirliği ile yapılan askeri eylemler, Orta Doğu’daki güç dengelerini yeniden şekillendirebiliyor. Netanyahu, düzenlenen saldırıların İran halkına değil, rejime yönelik olduğunu ifade etti. Açıklamasında “İran’ın gururlu halkına, Tarihin en büyük askeri operasyonlarından birinin, Yükselen Aslan Harekatı’nın ortasındayız. Yaklaşık 50 yıldır size zulmeden İslam rejimi, ülkemiz İsrail Devleti’ni yok etmekle tehdit ediyor. İsrail’in operasyonunun amacı, İslam rejiminin bize yönelik nükleer ve balistik füze tehdidini engellemektir. Biz hedefimize ulaşırken sizin de özgürlüğünüze kavuşmanızın yolunu açıyoruz.” sözlerine yer verdi.

İşte o düğünden kareler;