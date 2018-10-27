İmar Barışında süre uzatıldı

İmar barışının süresi, 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı.

Müjdeli haber geldi. 31 Ekim 2018’de sona ermesi beklenen imar barışının süresi, 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı.

İmar barışına bugüne kadar 6 milyonun üzerinde vatandaş başvurdu ve yaklaşık 5 milyara para ödendi. 31 Ekim’de başvuru sürecinin, 31 Aralık 2018’de de ödeme süreci bitiyordu. Son açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bakan Kurum ” İmar barışında başvuru süresini 31 Aralık’a kadar uzatmayı hedefliyoruz” dedi. Bakan kurum daha önce sinyali vermiş ve “Yoğun talep var, bakacağız. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi görünüyor” şeklinde konuşmuştu.

TRT

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