İmar Barışında süre uzatıldı

Müjdeli haber geldi. 31 Ekim 2018’de sona ermesi beklenen imar barışının süresi, 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı.

İmar barışına bugüne kadar 6 milyonun üzerinde vatandaş başvurdu ve yaklaşık 5 milyara para ödendi. 31 Ekim’de başvuru sürecinin, 31 Aralık 2018’de de ödeme süreci bitiyordu. Son açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bakan Kurum ” İmar barışında başvuru süresini 31 Aralık’a kadar uzatmayı hedefliyoruz” dedi. Bakan kurum daha önce sinyali vermiş ve “Yoğun talep var, bakacağız. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi görünüyor” şeklinde konuşmuştu.

TRT