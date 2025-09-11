İmar Hakkı Aktarımıyla Kamusal Alan Genişleyecek

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir adım daha attık. Uzun yıllardır süren bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Bu kararla; parseli kamu hizmet alanında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz” şeklinde açıklama yaptı. Bakanlık tarafından hazırlanan ‘Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda düzenlemenin önemine dikkat çekti.

İMAR HAKKI AKTARIMI DETAYLARI

Bakanlıktan gelen bilgilere göre; yapılan düzenleme ile vatandaşların verilemeyen imar haklarının değeri belirlenecek, bu değere karşılık gelen haklar, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılacak. Uygulama, 2019 yılı öncesi İmar Planı çalışmalarıyla Kamu Ortaklık Payı (KOP) hisselendirmeleri sonucunda oluşturulan parselleri de kapsayacak. Böylece, yıllar boyunca mülkiyetindeki parseller kamulaştırılmamış olan vatandaşların durumu ele alınacak.

HUKUKİ ANLAŞMAZLIKLAR ÇÖZÜLECEK

Düzenlemeyle vatandaşların parsellerinin kamu hizmet alanları içinde kalması nedeniyle yapılaşma hakkının verilememesi durumlarından kaynaklanan hukuki anlaşmazlıklar çözüme kavuşacak. İmar hakkı aktarımı sayesinde, vatandaşların kullanamadığı parsel veya hisseye karşılık gelen imar haklarının, imar planı ile belirlenen farklı bir alanda kullanılmasına olanak sağlanacak. Bu şekilde hem vatandaşlar imar hakkına sahip olurken, hem de kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak.

MÜLKİYET HAKLARI KORUNACAK

İmar hakkı aktarımında mülkiyet hakkına el konulması durumu söz konusu olmayacak. Aksine, imar hakkı aktarılacak olan taşınmaz sahibi ile hakların aktarılacağı taşınmaz sahibinin karşılıklı onayı ile işlemler gerçekleştirilecek. Tüm süreçler, Kamulaştırma Kanunu’na uygun şekilde sektörde yetkilendirilmiş bağımsız değerleme kuruluşlarınca yürütülecek. Bu şekilde, vatandaş mağdur edilmeyecek ve hukuki anlaşmazlıklar, mali yük getirmeden çözüme kavuşturulacak.

PARSALASYON PLANLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLECEK

Yönetmelik ile onaylanan parselasyon planlarının, bakanlık tarafından geliştirilen Parselasyon İzleme Denetleme Sistemi’ne (PARSİD) kaydedilmesi zorunlu hale geldi. Böylece vatandaşlar, taşınmazlarını ilgilendiren parselasyon işlemleri hakkında e-Devlet uygulaması ile bilgilendirilecek. Vatandaşlar, e-Devlet ile entegre çalışan PARSİD üzerinden taşınmazlarına dair tüm bilgilere ulaşabilecek ve ilgili idareye gitmeden itirazlarını yapabilecek.