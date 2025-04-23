IMF, ABD Büyümesini Düşürdü, Tahmin %1,8

ABD’DE EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF), gümrük vergilerinin meydana getirdiği belirsizlik yüzünden, bu yılki ekonomik büyüme tahminlerinde gelişmiş ülkeler arasında en büyük düşüşün ABD’de olduğunu belirtti. IMF, Ocak ayında ABD için %2,7 olarak tahmin ettiği büyümeyi, bu yıl %1,8 olarak öngörüyor.

KÜRESEL BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

IMF, Global Ekonomik Görünüm raporunda gümrük vergilerindeki önemli artışın ve belirsizliğin küresel büyümede “önemli bir yavaşlama” yaratacağını öngörüyor. Daha önce küresel ekonominin %3,3 büyüyeceğini tahmin eden IMF, bu tahmini %2,8’e düşürdü. 2026 yılında küresel ekonominin %3 büyüyeceğini de ekliyor. Raporda Türkiye’nin büyüme oranlarının bu yıl %2,7 olacağını vurguluyor. IMF, 2024 yılı için de aynı tahmini yaparken, 2025’nin Ocak ayındaki raporunda tahminini %2,6’ya revize etti.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK BEKLENTİLERİ

IMF, 2024 yılı için ortalama tüketici fiyatları beklentisini %33’den %35,9’a çıkarırken, 2026 için bu beklentiyi %22,8 olarak belirliyor. Cari işlemler dengesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GYSH) oranı ise 2025 yılı için -%2,1’den -%1,2’ye revize edildi. İşsizlik oranı beklentisi, bu yıl %9,9’dan %9,4’e düşürülürken, gelecek yıl bu rakamın %9,2 olacağı öngörülüyor.

ÇİN VE İNGİLTERE’DE EKONOMİK DURUM

IMF, Çin’in büyüme tahminini %4,6’dan %4’e indirirken, İngiltere için de tahminlerde düşüş yaşadı ve ekonomisinin bu yıl %1,1 oranında büyümesi bekleniyor. Ancak, İngiltere’deki ekonomik büyümenin Almanya, Fransa ve İtalya ile kıyaslandığında daha güçlü olacağını tahmin ediyor. İngiltere’deki enflasyon ise, enerji ve su faturalarındaki artışlar sebebiyle %3,1 ile gelişmiş ülkeler arasında en yüksek seviyede gerçekleşecek.

TICARET POLİTİKALARINDA BELİRSİZLİK

Öngörüler, üst düzey ekonomi politika yetkililerinin IMF ve Dünya Bankası’nın bahar toplantıları için Washington’da toplandığı bir dönemde açıklandı. IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, küresel ekonominin “son dört yılın şiddetli şoklarının” “hala önemli yaralarını taşıdığını” belirtiyor. Ayrıca, “Şimdi bir kez daha ciddi bir sınavdan geçiyor” diyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ı eleştiriyor ve Powell’ı “kovmaya niyeti olmadığını” ifade ediyor. Ticaret savaşları kapsamında, ABD, Çin mallarına %145’e varan gümrük vergileri koyarken, Çin de ABD ürünlerine %125’lik vergiler uyguluyor. Trump, gümrük tarifelerinin Amerikan tüketicilerini daha fazla yerli ürün almaya teşvik edeceğini öne sürüyor. Ancak IMF, modern tedarik zincirlerinin bağlantılı olması nedeniyle küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkinin önemine dikkat çekiyor. Gourinchas, ticaret politikasına yönelik belirsizliğin büyüme tahminini düşürmedeki etkisinin “önemli bir etken” olduğunu vurguluyor.