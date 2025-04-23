İMF, ABD Ekonomik Büyümesini Düşürdü

ABD’DE EKONOMİK BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Uluslararası Para Fonu (IMF), gümrük vergileri nedeniyle oluşan belirsizliklerin etkisiyle, gelişmiş ülkeler arasında bu yılki ekonomik büyüme tahminlerinde en büyük düşüşün ABD’de olduğunu belirtiyor. IMF, Ocak ayında ABD için %2,7 olarak öngördüğü büyümenin bu yıl %1,8 olacağını öngörüyor.

KÜRESEL EKONOMİDE YAVAŞLAMA ÖNGÖRÜSÜ

IMF, Global Ekonomik Görünüm raporunda, gümrük vergilerindeki kayda değer artışın ve belirsizliğin küresel büyümede “önemli bir yavaşlamaya” yol açacağını tahmin ediyor. Önceden küresel ekonominin %3,3 büyüyeceğine dair bir tahmin yapan IMF, bu tahminini %2,8’e düşürüyor. Kuruluş, 2026 yılı için küresel ekonomik büyümenin %3 olacağına da dikkat çekiyor. Raporda, Türkiye’nin bu yılki ekonomik büyümesinin %2,7 olacağı ifade ediliyor. IMF, Ekim 2024’te yayımladığı Global Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye için aynı tahminde bulunurken, 2025 yılının Ocak ayında yayımlanan ara raporda ise yüzdelik tahminini %2,6’ya çekmişti. Ayrıca, IMF 2024 yılı için ortalama tüketici fiyatları tahminini %33’ten %35,9’a yükseltiyor.

2025 yılı için cari işlemler dengesinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GYSH) oranını -%2,1’den -%1,2’ye düzenleyen IMF, 2026 yılında da %1,2 oranında bir tahmin sunuyor. İşsizlik oranı beklentisi bu yıl için %9,9’dan %9,4’e düşerken, gelecek yıl bu oran daha da gerileyerek %9,2 olacağı öngörülüyor. Ayrıca, IMF Çin’in büyüme tahminini %4,6’dan %4’e indiriyor.

İNGİLTERE’DE EKONOMİK GÖRÜNÜM VE ENFLASYON

İngiltere için yapılan tahminler de aşağı yönlü güncelleniyor; ekonominin bu yıl %1,1 oranında büyümesi bekleniyor. Ancak, IMF İngiltere’deki ekonomik büyümenin Almanya, Fransa ve İtalya’dan daha etkili olacağını öngörüyor. Bu yılki enflasyon İngiltere’de, büyük oranda enerji ve su fatura artışları nedeniyle %3,1 ile gelişmiş ekonomiler arasında en yüksek seviyeye ulaşacak. Bu öngörüler, üst düzey ekonomi politika yetkililerinin IMF ve Dünya Bankası’nın bahar toplantıları için Washington’da toplandığı bir dönemde paylaşılıyor.

IMF BAŞ EKONOMİSTİNDEN AÇIKLAMALAR

IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, küresel ekonominin “son dört yılın şiddetli şoklarının” “hala önemli yaralarını taşıdığını” ifade ediyor. Gourinchas, “Şimdi bir kez daha ciddi bir sınavdan geçiyor” diye de ekliyor.

TİCARET SAVAŞLARININ ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, onu “kovmaya niyeti olmadığını” belirtiyor. Bununla birlikte, Trump’ın Powell’ı görevden almaya çalışabileceği yönündeki kaygılar son günlerde piyasalarda satışlara sebep oldu. Artan ticaret savaşları bağlamında, ABD, Çin mallarına %145’e varan gümrük tarifeleri uygularken, Çin de ABD ürünlerine %125’lik vergilerle karşılık veriyor. ABD ayrıca, diğer ülkelerden gelen mallara %10 vergi oranı getirerek, birçok ülkenin yüksek oranlarını 90 günlüğüne askıya aldı. Trump, gümrük tarifelerinin ABD’li tüketicileri daha fazla Amerikan ürünü satın almaya teşvik edeceğini, toplanan vergi miktarını artıracağını ve ülkeye büyük yatırımlar getireceğini iddia ediyor. Ancak IMF, modern tedarik zincirlerinin büyük ölçüde birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak, ticaret politikasındaki belirsizliğin büyüme tahminindeki düşüşte “önemli bir etken” olduğunu bildiriyor.