Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva IMF-Dünya Bankası toplantıları kapsamında düzenlenen küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonun inatçı olduğunu belirten Georgieva “Ancak merkez bankaları enflasyondan daha inatçı olabilir. Bu noktada bir numaralı öncelik enflasyona karşı mücadeleyi kazanmak. Çünkü kazanmazsak bu durum büyümeyi baltalayacak ve bundan en çok düşük gelirliler kötü etkilenecek” dedi.

2023’te faizlerin artmasını beklediklerini belirten Georgieva “Gelecek yıl bile bir yavaşlama görmeyi ve normalleşme seviyesine gelmelerini umuyoruz. ‘En kötüsünü daha görmedik’ demiştim. Çünkü faizler artıyor ancak henüz ısırmaya başlamadılar. Faizler yükselmeye devam edecek ve yüksek faizin etkilerini biraz gecikmeyle hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİ SERT ETKİLİYOR’

Artan faizlerin, doların değerlenmesinin ve sermaye çıkışlarının gelişmekte olan ülkeleri sert etkilediğini belirten IMF Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

“Tecrübeyle çıkardığımız dersler var. İlk olarak temelinizi sağlam kurmalısınız. Şoklara daha yatkın bir dünyadayız. İkinci olarak gerçeklerle yüzleşip, gerçekleri kabul etmede çekingen davranmayın. Faizler yükselip büyüme düştüğünde buna karşı oluşturulmuş bir uluslararası kurum var: IMF. Üyelerimiz için buradayız.”

‘ZOR AMA BAŞA ÇIKABİLİRİZ’

İnsanların hava güneşliyken çatıyı onarmasının düşüş olduğuna dikkat çeken Georgieva “Peki yağmur yağınca ne yapıyoruz? Çatıyı tamir ediyoruz. 2020 ve 2021’de koronavirüs zamanında küresel ekonomiyi desteklemede dünyanın iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Bugün farklı olan ise politika belirleyicilerin görevlerinin çok daha zor olması. 2020’de ekonomi durmuşken şirketleri ve bireyleri ayakta tutmamız gerekiyordu. Yetkililer ne yaptı? Genişlemeci mali ve para politikası uyguladı. Şu anda para politikası sıkılaşıyor ama mali politikaların ihtiyaç sahiplerini desteklemesi gerekiyor. Zor ama bu zorlukla başa çıkabiliriz” dedi.

Georgieva herkese sorunları mantıklı bir biçimde tanımlayıp, sorunları çözecek iradeyi harekete geçirme çağrısında bulundu. İradeyi harekete geçirmenin, sorunu tanımlamaktan daha zor olduğunu sözlerine ekledi.

‘EURO BÖLGESİ KRİZLERE DAYANIKLI’

İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe Euro Bölgesi’nin her türlü krize karşı dayanıklı olduğuna inandığını belirtti. Bunu söylemesinin tek nedeninin ECB’nin yaptığı çalışmalar olmadığını vurgulayan Donohoe “Euro’yu her anlamda güçlendirdik. 2008 küresel krizine göre çok daha iyi bir yerdeyiz. Banka regülasyonları çok daha güçlü. Euro Bölgesi’nde bütçe açıkları koronavirüs öncesine göre artsa da beklenenden düşük seviyede. Riskleri kabul etmek, riskler karşısında güçsüzüz anlamına gelmiyor” diye konuştu.

‘KREDİYE ERİŞİMİ ETKİLİYOR’

Panelde konuşan Cambridge Üniversitesi’nden ekonomist Mohamed A. El-Erian faizlerin sadece uzun süre yüksek seyretmeyeceğini, yüksek noktaya da hızla gelineceğini vurgulayarak “Bu durumda sadece kredinin maliyeti etkilenmiyor, krediye erişim de etkileniyor. İngiltere’de mortgage kredilerde yaşananları gördük. Eğer İngiltere’nin yaptığı gibi bir hatayı yaparsanız. Hatadan öncesine dönemiyorsunuz. İşler daha kötü hale geliyor” dedi.