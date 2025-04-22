IMF Danışmanı Resesyon Olasılığını Artırdı

ABD EKONOMİSİ İÇİN RESSESYON BEKLENTİSİ ARTMIŞTIR

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas, ABD ekonomisiyle ilgili bir resesyon tahmin etmediklerini, fakat bu olasılığın yükseldiğini belirtti. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun yayımlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, Gourinchas, “Son 80 yıldır işleyen küresel ekonomik sistem sıfırlanırken yeni bir döneme giriyoruz.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. ABD’nin mevcut tarife oranlarının 100 yıldan fazla süredir görülmemiş seviyeleri aştığını ifade eden Gourinchas, artan ticari gerilimler ve belirsizliğin küresel ekonomik büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatabileceğini vurguladı. Ayrıca, küresel ekonomiye yönelik risklerin arttığına ve aşağı yönlü bir seyir izleyeceğine dikkat çekti.

RESSESYON OLASILIĞI YÜZDE 40’A YÜKSELMİŞTİR

Gourinchas, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ekonomi için önemli bir yavaşlama öngördüklerini belirterek, bu yıl ülke ekonomisinin büyüme hızının yüzde 1,8 olacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Ocak ayındaki tahminlere göre ABD ekonomisinin büyüme beklentisinde 0,9 puanlık bir düşüş olduğu belirtildi. Ancak bu düşüşün bir resesyona işaret etmediğini kaydeden Gourinchas, ABD ekonomisinin hala güçlü bir konumda olduğunu ifade etti. İş gücü piyasasının da hala sağlam olduğunu aktaran Gourinchas, tarife açıklamalarından önce ABD ekonomisinde bazı zayıflama ve yavaşlama işaretleri gözlemlediklerini dile getirdi. “Referans tahminimizde bir resesyon öngörmüyoruz. Risk değerlendirmemizi yaptığımızda, resesyon olasılığının ekim ayındaki yüzde 25 seviyesinden şu anda yüzde 40 civarına yükseldiğini görüyoruz.” şeklinde bir bilgi verdi.