IMF, Pakistan’a 1,4 Milyar Dolar Kredi

Pakistan’a Yeni İklim Dayanıklılığı Kredi Desteği

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan’a iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde 1,4 milyar dolarlık yeni bir kredi verilmesine onay verdi. Bunun yanı sıra, mevcut 7 milyar dolarlık programın ilk incelemesi tamamlanarak yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına da onay verildi.

Ekonomik İstikrar İçin Başarılar

IMF tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” denildi. İncelemenin tamamlanmasıyla birlikte, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara yükselmiş oldu. Ancak iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan kredinin henüz bir ödemesi yapılmadığı belirtildi.