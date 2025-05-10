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IMF, Pakistan’a 1,4 Milyar Dolar Kredi Onayladı

IMF, PAKİSTAN’A YENİ KREDİ ONAYLADI

IMF, Pakistan’a 1,4 milyar dolarlık yeni bir kredi sağlamak için onay verdi. Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu, bu kredinin iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde verileceğini duyurdu. Bunun yanında, mevcut 7 milyar dolarlık programın ilk incelemesinin tamamlandığı ve bu kapsamda yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit diliminin serbest bırakılması için de onay verildiği bildirildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

IMF’nın yaptığı açıklamada, “Pakistan’ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti” denildi. Bu incelemenin tamamlanmasıyla birlikte, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara yükseliyor. Ancak, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan kredinin henüz herhangi bir ödemesi yapılmadığı ifade edildi.

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