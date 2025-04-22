İMF, Piyasalardaki Oynaklığı Artırıyor

MOODY’S RAPORUNA GÖRE YÜKSELEN RİSKLER

Yeni Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD’nin tarifelerine ilişkin kararların ardından finansal piyasalardaki dalgalanmaların arttığını belirtiyor. Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, küresel finansa ciddi dalgalanmalara neden olmakla birlikte, finansal istikrar risklerini de önemli ölçüde yükseltiyor. IMF, yayımladığı Küresel Finansal İstikrar Raporu’nda, “Belirsizlik Ortamında Dayanıklılığı Artırmak” başlıklı bölümde, bu konuda önemli tespitler ortaya koyuyor. Raporda, ABD’nin tarife duyuruları sonrasında, şubat ayından itibaren risk varlıklarının belirgin bir şekilde yeniden fiyatlandırıldığına dikkat çekiliyor. Özellikle 2 Nisan’da açıklanan yüksek orandaki tarife planları, bu süreci hızlandırmış durumda. Hisse senedi, döviz ve tahvil piyasalarında gözle görülür bir oynaklık yaşandığı ifade ediliyor. Diğer ülkelerin tepkileri de belirsizlikleri arttıran faktörler arasında yer alıyor.

VARYANT FİYAT HAREKETLERİNE DİKKAT

Rapor, varlık fiyatlarındaki yüksek oynaklığın, finansal koşulların sıkılaşması nedeniyle küresel finansal istikrar risklerini artırdığını vurguluyor. Özellikle büyümeye dair makro-finansal aşağı yönlü risklerin önemli ölçüde yükseldiği ifade ediliyor. Piyasalardaki son çalkantılara rağmen, bazı önemli hisse senedi ve şirket tahvil segmentlerinde değerlemelerin yüksek kalmaya devam etmesi, görünüm kötüleştiğinde bu değerlemelerde daha fazla düzeltmenin mümkün olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, “Varlık fiyatlarında aşağı yönlü hareketler, gelişmekte olan piyasaları önemli ölçüde etkileyebilir” deniliyor. Bu bağlamda, bazı yüksek kaldıraçlı finansal kurumların oynak piyasa koşullarında baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Kaldıraçların son dönemdeki artışının, finansal sistem açısından risk yaratabileceği ifade ediliyor.

DEVLET TAHVİLİ PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Raporda, özellikle kamu borç seviyelerinin yüksek olduğu ülkelerde devlet tahvili piyasalarında daha fazla dalgalanma yaşanabileceği kaydediliyor. Geçtiğimiz 10 yılın en yüksek reel finansman maliyetleriyle karşı karşıya kalan gelişmekte olan ülkelerin, mali harcamalarını daha yüksek maliyetlerle finanse etmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Genel olarak, yatırımcıların kamu borcunun sürdürülebilirliğine dair kaygılarının ve finans sektörü içindeki kırılganlıkların birbirini daha da kötüleştirebileceği not ediliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİLERİ VE MÜDAHALE HAZIRLIĞI

Artan politika belirsizliğinin şirketler ve hanehalkları üzerinde de etkili olabileceği vurgulanıyor. Büyük jeopolitik risk olaylarının, hisse senedi fiyatlarında önemli düşüşler ve devlet risk primlerinde yükselişler yaratabileceği, bu durumun özellikle mali ve uluslararası rezerv tamponları sınırlı ülkelerde daha belirgin olabileceği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, bu tür olayların ticaret ve finansal bağlantılar üzerinden sınır ötesi yayılma etkileri yaratabileceği de belirtiliyor. Finansal kırılganlıkların azaltılması ve kriz yönetimi için hazırlıkların oldukça kritik olduğu vurgulanıyor. Raporda, “Varlık fiyatlarının daha da düzeltilebileceği, yüksek kaldıraçlı finansal kurumların baskı altına girebileceği ve temel devlet tahvili piyasalarında türbülans yaşanabileceği ihtimali, finansal istikrar risklerini artırmaktadır” deniyor. Yetkililerin, finansal kurumların merkez bankası likidite kaynaklarına erişimlerini sağlaması ve özellikle tahvil ve fonlama piyasalarının likiditesinde önemli sorunlar yaşandığında müdahaleye hazır olmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, finansal kurumların jeopolitik risklere karşı senaryo analizleri ve stres testleri için yeterli kaynak ayırmasının önemine dikkat çekiliyor.