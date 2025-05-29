IMF, Ukrayna İçin 500 Milyon Dolar Ayrıdı

IMF, UKRAYNA’YA 500 MİLYON DOLARLIK KREDİ ÖDEMESİYLE ANLAŞMA SAĞLADI

Uluslararası Para Fonu, Ukrayna’ya yönelik kredi programının sekizinci incelemesini tamamladı ve bu bağlamda 500 milyon dolarlık bir ödeme yapılması için anlaşma sağladı. Fondan gelen açıklamada, IMF ve Ukraynalı yetkililerin 15,5 milyar dolarlık dört yıllık finansman paketinin sekizinci incelemesine dair personel düzeyinde bir uzlaşmaya vardığı ifade edildi. Ayrıca, bu süreç IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun onayına bağlı olarak ülkenin yaklaşık 500 milyon dolara ulaşabileceğini gösteriyor.

TOPLAM ÖDEMELER 10,65 MİLYAR DOLARA YÜKSELECEK

IMF’nin açıklamasında, son yapılan finansmanla birlikte program kapsamında Ukrayna’ya yapılan toplam ödemelerin 10,65 milyar dolara yükseleceği vurgulandı. Açıklamaya göre, makroekonomik istikrarı korumak amacıyla bir dizi politika ve reform üzerinde mutabakat sağlandığı belirtildi. Yapısal reform gündeminin de ilerleme kaydetmeye devam ettiği ifade edildi.

EKONOMİK GÖRÜNÜMDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında, savaşın halk, ekonomi ve altyapı üzerinde büyük etkiler bıraktığı için ekonomik görünüme dair belirsizliğin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Zorlu koşullara rağmen programın planlanan şekilde ilerlediği ve geniş çaplı dış taahhütlerin desteğiyle tamamen finanse edildiği aktarıldı.