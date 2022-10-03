IMF’den gıda krizi açıklaması

IMF’den (Uluslararası Para Fonu), gıda krizinin maliyetleri yükselttiğini ve ithalat maliyetlerinin 9 milyar dolar artabileceğini duyurdu.

Uluslararası Para Fonu, büyük fiyat şokları nedeniyle dünyanın bir gıda krizi ile karşı karşıya olduğunu konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ”Küresel Gıda Kriziyle Mücadele: Etki, Politika Yanıtı ve IMF’nin Rolü” başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, büyük fiyat şoklarının gıda güvensizliğini şiddetlendirmesi nedeniyle dünyanın bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

IMF, küresel gıda krizi nedeniyle finansal maliyetlerin arttığını belirterek gıda güvensizliğine yüksek oranda maruz kalan ülkelerin gıda ve gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle 2022 ve 2023’te ithalat maliyetlerinin 9 milyar dolar artabileceğini bildirdi.

Raporda, ”Dünya şu anda, pek çok ülkeyi ciddi gıda kıtlığıyla baş başa bırakan ve büyük acılar ile çok sayıda ölüme neden olan 2007-2008 krizine eşit oranda bir gıda kriziyle karşı karşıya” değerlendirmesinde bulunuldu.

2007-2008 GIDA KRİZİ

Dünya çapında gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar bir küresel krize dönüşmüş, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal huzursuzluklara neden oldu.

Bu krizin nedeni olarak tarım ürünleri üreten ülkelerdeki kuraklıklar ve petrol fiyatlarındaki artışlar gösterildi.