IMF’den kripto para uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), son dönemin gözdesi kripto para ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 68.789 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırmış olan BTC bunun ardından önemli bir düşüş trendi içerisine girmiş durumda. Bu durum bazı yatırımcıları korkutarak piyasalardan çıkmalarına neden olsa da büyük ölçekli alımlar devam ediyor. Özellikle MicroStrategy gibi uzun vadeli şirket yatırımlarında önemli derecede artış olduğu vurgulanmakta. Bu durum da uzun vadede kripto paralara olan güveni bir kez daha vurguluyor diyebiliriz.