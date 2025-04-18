İmmoBile Beşiktaş’ta Kalmak İstiyor

IMMOBA İLE BEŞİKTAŞ’IN YOLU AÇIK MI?

Beşiktaş, sezon bitiminde yollarını ayırma niyetinde olduğu İtalyan futbolcu Ciro Immobile’yi takımda tutmayı düşünüyor. Başkan Serdal Adalı, düzenlediği canlı yayında, “Takımda düşünmediğimiz bazı oyuncular var,” diyerek Immobile hakkında yorumda bulundu. Bu açıklamaların ardından Immobile’den dikkat çeken bir yanıt geldi.

ADALI’DAN KESKİN AÇIKLAMALAR

Serdal Adalı, canlı yayında Immobile ile ilgili, “3 futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. 8 olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile’nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz,” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamaların ardından ünlü gazeteci Di Marzio, 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’taki sözleşmesi bitene kadar takımda kalmayı istediğini belirtti.

IMMOBA’DEN DESTEKLEYİCİ AÇIKLAMA

Yıldız sporcu Immobile, gelişmelere cevap olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. “Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul’a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek,” dedi.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Lazio’dan kadrosuna kattığı Immobile ile bu sezon 36 maçta sahaya çıktı. Immobile, bu maçlarda 15 gol atarak ve 3 asist yaparak dikkate değer bir performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor.