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İmmobile’den Gaziantep Karşısında Gol Sevinci

BEŞİKTAŞ’A GOL SEVİNCİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların başarılı forveti Ciro Immobile, bu maçta gol hasretini sona erdirdi. İtalyan futbolcu, karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Immobile’nin 11 Ocak’taki Bodrum FK maçından bu yana yaşadığı ilk gol sevinci oldu.

Ciro Immobile, bu gol sayesinde ligdeki toplam 11 golünün 6’sını penaltı atışından kaydetmiş oldu. Bu sezon, Siyah-beyazlı formasıyla bu maç dahil olmak üzere 32 kez sahada yer aldı. Tecrübeli oyuncu, toplamda 15. golünü atarken, 3 de asist yapmayı başardı.

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