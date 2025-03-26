Immutable, SEC Soruşturmasının Sona Ermesiyle Rahatladı

KRİPTO OYUN DÜNYASINDA BİRLİKTE RAHAT BİR NEFES

Immutable, kripto oyun dünyasının önde gelen aktörlerinden biri olarak, SEC soruşturmasının sonlandırılmasıyla büyük bir rahatlama yaşadı. Şirketin IMX tokenı, bu olumlu gelişmeyle hızlı bir yükseliş kaydederek yüzde 15 değer kazandı. Dijital mülkiyet haklarını tehdit eden bu soruşturmanın kapanması, Web3 oyun ekosistemine dair umut verici bir işaret olarak yorumlanıyor.

IMX TOKENINDAKİ HIZLI YÜKSELİŞ VE GÖRÜNÜM

Immutable’ın tokenı IMX, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) firma hakkındaki soruşturmasını sonlandırdığına dair açıklama yaptıktan sonra önemli bir değer artışı yaşadı. 25 Mart tarihinde yaklaşık olarak yüzde 15 değer kazanarak 0,74 dolar seviyelerine yükseldi. Immutable yönetimi, SEC’nin geçtiğimiz yıl yayımladığı Wells bildirimine ilişkin soruşturma sürecinin herhangi bir ihlal bulgusu olmadan kapandığını duyurdu. Bu pozitif gelişme, son zamanlarda sürekli düşüş gösteren kripto piyasasında IMX için olumlu bir atmosfer yarattı. Token, 3 Mart’tan bu yana en yüksek değerine ulaşmış oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve faiz oranlarıyla ilgili belirsizlikler, piyasalarda genel bir düşüşe yol açmış ve IMX’in 11 Mart’ta 0,46 dolara kadar gerilemesine neden olmuştu. CoinMarketCap verileri doğrultusunda, bu haberin yayımlandığı anda IMX değeri 0,67 dolara düştü. CoinGlass verilerine göre, tokenın fiyatının 0,70 dolara çıkması halinde kısa pozisyonlarda yaklaşık 449.500 dolarlık kayıplar meydana gelebilir.

DİJİTAL MÜLKİYET HAKLARI ÜZERİNE BİR ZAFER

IMX’in fiyatı olumlu gelişmeler doğrultusunda yükselmesine rağmen, geçen yıl Kasım ayında Immutable’ın Wells bildirimi aldığını bildirmesinin ardından neredeyse hiç değişim göstermemişti. Fakat o dönem, Trump’ın 5 Kasım’daki seçim zaferinin öncesinde piyasalarda bir canlanma yaşanmıştı. Immutable’ın kurucu ortağı Robbie Ferguson, 25 Mart’ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, SEC’nin soruşturmayı sonlandırmasının “Web3 oyunları için büyük bir zafer” olduğunu ifade etti. Ferguson, “Bir yıl süren mücadelenin ardından dijital mülkiyet haklarına yönelik bu tehdit nihayet sona erdi.” şeklinde konuştu.

Piyasa değerine göre önemli kripto oyun tokenlarının çoğu son 24 saat içinde değer kazandı. Gala (GALA) yüzde 2,78, The Sandbox (SAND) yüzde 3,78, FLOKI (FLOKI) yüzde 1,91 ve Axie Infinity (AXS) yüzde 1,50 değer kazandı. IMX, Kasım 2021’de oyun tokenları arasında büyük bir ralli yaşamış ve tarihin en yüksek seviyesi olan 9,32 dolara kadar ulaşmıştı. Oyun tokenlarının genel kripto piyasasındaki dalgalanmaları geriden takip etmesi uzun vadede dikkat çekiyor. Son 30 gün içinde, oyun tokenlarının toplam piyasa değeri yüzde 3,65 düşerek 13,13 milyar dolara inerken, işlem hacmi ise daha fazla bir kayıpla yüzde 33,45 azalarak 1,75 milyar dolara düştü.