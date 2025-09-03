İMO Antalya Şube Başkanı Uyarıyor: İmzası Boş

İMO BAŞKANI RİSKLERİ VURGULUYOR

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, bazı ilan siteleri ve sosyal medya platformlarında ‘Şantiye şefliği imzası boştur’ yönünde paylaşımlar yapıldığını belirtiyor. Akdoğan, “Bir teknik insanın bilgi birikimi ve sorumluluğu, pazara çıkarılacak ürün değildir. Bu ilanlar meslek onurunu zedeliyor ve büyük riskler doğuruyor” ifadelerini kullanıyor. Şantiye şefliğinin inşaatların sahasında bulunan, iş güvenliği önlemlerini alan ve projeyi yöneten bir teknik insan olduğunu belirten Akdoğan, bu görevin basite alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

İMAZIN HUKUKİ DEĞERİ

Mimar ve mühendisler gibi farklı teknik mesleklerden kişilerin şantiye şefliği yapabileceğini ifade eden Akdoğan, “Ancak bu görev, kağıt üzerinde yürütülecek bir iş değildir. Şantiye şefinin imzası, ruhsatın hukuki dayanağıdır ve ölümle sonuçlanabilecek iş kazalarında ciddi cezai sorumluluk doğurur” diyor. Bazı meslektaşlarının bu durumu farkında olmadan yaptığına değinen Akdoğan, ilan sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında gördükleri cümlelerin bu konuyu ne kadar ciddiye almadığını gösterdiğini söylüyor.

DÜZENLEMELER VE MÜTEAHHİTLERİN GÖRÜŞLERİ

Şantiye şefliği yönetmeliğinin son birkaç yılda değişim gösterdiğini dile getiren Akdoğan, “2022’de getirilen metrekare sınırlamaları 2024’te ertelendi, şimdi de 2027’ye öteleniyor. Çok sayıda işsiz teknik insan olmasına rağmen yönetmelikler uygulanabilir değil. Müteahhitler de şantiye şefliğini ‘gereksiz masraf’ olarak görüyor. Ancak deprem olduğunda en çok onlar sorumluluğu şantiye şefine bırakıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, yapı denetim sistemindeki sorunlara da değinen Akdoğan, denetçilerin hak ettikleri ücretlerle çalışamadığını ve çoğunun emekli veya ek gelir için çalışan kişiler olduğunu aktarıyor.

HAPİS CEZALARI VE MÜHENDİSLİK SORUMLULUĞU

Şantiye şefliği görevini sadece kağıt üzerinde yaparak büyük risk alanların ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini vurgulayan Akdoğan, “Bir iş kazasında ölümler yaşandığında, mahkemede çok ciddi hapis cezalarıyla karşılaşabilirler. Manevi boyutu ise daha ağır; bir işçinin hayatını kaybetmesine göz yummanın bedeli hiçbir şekilde ödenemez” diyor.