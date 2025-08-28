Haberler

İmparator İbrahim Tatlıses’in Kızı Büyüdü

İBRAHİM TATLISES’İN KIZI ELİF ADA BÜYÜDÜ

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses’in, eski eşi Ayşegül Yıldız’dan olan kızı Elif Ada artık genç bir kız haline geldi. Ünlü sanatçının sosyal medya üzerinde paylaştığı baba-kız karesi yoğun ilgi çekti. 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile bir süre evli kalan Tatlıses, bu evlilikten Elif Ada adını verdikleri kızını dünyaya getirmişti. Minik hallerinden tanınan Elif Ada, şimdi genç bir birey olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

ELİF ADA’NIN BABASIYLA OLAN BAĞI

Elif Ada, annesiyle birlikte büyüyerek fırsat buldukça babasını da ziyaret ediyor. Tatlıses’in “altın ufağım” diye hitap ettiği kızıyla olan bağı, yıllar geçse de hiç kopmadı. İbrahim Tatlıses, kızının yaptığı ziyaretleri Instagram’da takipçileriyle paylaştı. “Altın ufağı Elif Ada’dan babasına ziyaret” ifadesiyle paylaştığı fotoğraf, kısa sürede büyük beğeni topladı. Paylaşıma yapılan yorumlar arasında Elif Ada’nın babasına benzerliği dikkat çekti.

