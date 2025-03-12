Imperial Tobacco’dan Sigaraya Zam Geldi!

YENİ ZAMLAR SIGARA FİYATLARINI ETKİLEDİ

Tütün ürünleri üzerindeki fiyat artışları, sigara kullanıcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor. 12 Mart 2025 tarihi itibarıyla Imperial Tobacco grubundaki sigaralara yeniden zam yapıldığı bildirildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sigara fiyatlarının güncellendiğini açıkladı. Yapılan zam sayesinde, Imperial Tobacco grubunun en düşük fiyatlı sigarası artık 74 TL, en yüksek fiyatlı sigarası ise 88 TL olarak belirlenmiş durumda. Son günlerde JTI, Esse, BAT ve Philip Morris sigara gruplarında da 8 ila 10 TL arasında artış yaşandığı dikkat çekiyor. Tütün kullanıcıları, “Sigara fiyatları ne kadar oldu?”, “Sigaraya zam mı geldi?”, “En ucuz sigara kaç TL?” gibi sorular üzerinde araştırmalar yapıyor.

GÜNCELLENEN FİYAT LİSTESİ

Zamların ardından fiyat listelerine göz atmakta fayda var.

**JTI Grubu**

– En pahalı sigara: 91 TL

– En ucuz sigara: 76 TL

– Ortalama fiyat aralığı: 75-80 TL

**Esse Grubu**

– En pahalı sigara: 90 TL

– En ucuz sigara: 70 TL

**BAT Grubu**

– En pahalı sigara: 91 TL

– En ucuz sigara: 75 TL

**Philip Morris (PM) Grubu**

– En pahalı sigara: 89 TL

– En ucuz sigara: 80 TL