İmralı Heyeti, Öcalan ile görüştü. Sırrı Süreyya Önder’e iyi dilekler. Öcalan’dan mesaj okundu, geçmiş olsun

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

İmralı heyeti, bugün Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneye giderek bir basın toplantısı düzenledi. Heyet adına Pervin Buldan, burada yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan’ın Sırrı Süreyya Önder ile ilgili düşüncelerini aktardı. Buldan, “Bildiğiniz gibi bugün sabah saatlerinde İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere yola çıktık. Öcalan’ın avukatı Özgür Erol Bey’le birlikte yaklaşık iki buçuk saatlik bir görüşme sonucunda geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle belirtmek isterim.” dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMU

Pervin Buldan, görüşmenin en önemli gündem maddesinin Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu olduğunu ifade etti. Buldan, Öcalan’ın bu konuyu yakından takip ettiğini ve Önder’in sağlık durumu ile ilgili çıkan tüm haberleri izlediğini dile getirdi. Öcalan’ın durumu için çok büyük üzüntü duyduğunu ve “en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını” temenni ettiğini aktardı. Ayrıca, “Sürecin devamı için hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını sürdürdüğünü” vurguladı.

ÖCALAN’IN MESAJI

Açıklamasında, Öcalan’ın Sırrı Süreyya Önder’e yazdığı mesajı da okuyan Pervin Buldan, şunları belirtti: “Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder’e gönderdiği mesajında, ‘Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum. Ailesine, dostlarına, sevenlerine. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum’ dedi. Öcalan, Önder’in toplumsal ön yargıları kırma yeteneğinden ve barış için yaptığı çalışmalardan bahsettiğini söyledi. Önder’in barış çabasının, onun kalbindeki Türkmen geleneğini yansıttığını ifade etti.

Buldan, “Biz de bir kez daha İmralı heyeti üyeleri olarak sevgili Sırrı Süreyya Önder’e hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de onu özlemle beklediğimizi, bu çalışmalara kaldığımız yerden devam etmesi için ona ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum” diye ekleyerek sözlerini noktaladı.