İmralı Heyeti, Öcalan ile görüştü. Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu konuşuldu. Buldan, mesajı kamuoyuna açıkladı

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ GÖRÜŞME YAPTI

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile başlatılan görüşmelere devam amacıyla İmralı Adası’nı ziyaret etti. Bu görüşme, heyet ve Öcalan arasındaki dördüncü görüşme olarak kaydedildi. Pervin Buldan’a, yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’in yerine Öcalan’ın avukatlarından Faik Özgür Erol eşlik etti.

PERVİN BULDAN’DAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder’in tedavisinin sürdüğü hastane önünde kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Buldan, Öcalan ile yapılan görüşmelerde ilk olarak Önder’in sağlık durumunu ele aldıklarını ifade etti. “Sayın Öcalan’ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle belirtmek isterim.” diyen Buldan, Öcalan’ın sağlık durumu hakkında üzüntü duyduğunu ve Önder’in bir an önce sağlığına kavuşmasını umduğunu aktardı.

ÖCALAN’DAN MESAJ

Buldan, Abdullah Öcalan’ın hastanede tedavi gören Sırrı Süreyya Önder’e yazdığı mesajı kamuoyuna şu şekilde iletti: “Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” Öcalan, Önder’in önemini ve barış çabalarını vurguladığı açıklamalarında, “Barış dediğimiz şey Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır.” ifadelerini kullandı.

BULDANIN DEĞERLENDİRMESİ

Pervin Buldan, Öcalan’ın mesajını okuduktan sonra, “Biz de İmralı heyeti üyeleri olarak sevgili Önder’e hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de onu özlemle beklediğimizi, bu çalışmalara kaldığımız yerden devam etmesi için ona ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum.” diyerek sürecin devamlılığına olan inancını vurguladı.