“İmralı Heyetine Yeni İsim Gelmeyecek”

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası, Şişli Nightingale Hastanesi’ne götürülen ve burada 12 saat süren bir ameliyata alınan Sırrı Süreyya Önder’in tedavisi devam ediyor. Önder’in 5 gün boyunca uyutulması bekleniyor. Bu süreçte, İmralı heyetindeki yerinin başka bir partiliye verileceğine dair iddialar gündeme geldi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Demokratik Emekçi Hareketi (DEM) Partisi, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi verirken, İmralı heyetine dair basında çıkan iddialara da yanıt verdi. Açıklamada, “Hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz” ifadeleri yer aldı.

ÖNDER’İN YERİNE BAŞKA BİRİ GELECEK İDDİLARI YALANLANDI

Önder’in İmralı heyetinde bulunmayacağı ve yerine başka bir ismin geleceği yönündeki iddialara da yanıt verildi. Açıklamada, “Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır. Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’in sağlığına kavuşmasıdır” denildi.

ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞME DÜZENLEMESİ

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılması planlanan görüşmeye dair de bilgi verdi. Açıklamada, “Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunu ve Pervin Buldan’ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz (Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit) tarafından yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.