İmran Han hakkındaki karar iptal edildi

Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han hakkında tutuklama kararına ilişkin gelişme yaşandı. Eski Başbakan hakkında 94 dava bulunuyor.

Daha önce hakkında iki kez tutuklama kararı çıkarılan ve Lahor’daki konutundan polis tarafından gözaltına alınmak üzere harekete geçilen İmran Han için geri adım atıldı. Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Lahor’dan başkent İslamabad’a geldi. Mahkeme, İmran Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal etti.

DURUŞMA 30 MART’A ERTELENDİ

Ancak mahkeme dışında PTI taraftarları ile polis arasında arbede yaşanması sebebiyle Han’ın mahkemeye çıkması gecikti.

Yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme hakimi Zafer İkbal, Han’ın duruşmaya katıldığını gösteren belgeyi arabasından imzalamasına ve mahkeme salonuna gelmemesine müsaade etti.

İkbal, Han hakkında duruşmalara çıkmadığı gerekçesiyle verilen tutuklama kararını iptal ederek, duruşmayı 30 Mart’a erteledi.

61 PTI TARAFTARI GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, polisin İmran Han’ın evine baskını sırasında evden silahla ateş edildiğini belirterek, evde molotofkokteyllerinin, patlayıcıların ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini ifade etti.

Pencap Emniyet Müdürü Osman Anvar ise aramalar sonucu AK-47 Kalaşnikof piyade tüfekleri ve fişekler ele geçirildiğini dile getirerek, şu ana kadar 61 kişinin gözaltına alındığını ve bunun artabileceğini kaydetti.