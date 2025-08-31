İmranlı’da Anız Yangını Ağaçlığa Sıçradı

ANIZ YANGINI AĞAÇLIK ALANA SIRAŞTI

Sivas’ın İmranlı ilçesinde çıkan anız yangını, çevresindeki ağaçlık alana sıçramış durumda. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangın, İmranlı ilçesi Demirtaş köyünde saat 15.00 sularında başlamış olup, rüzgarın hızlandırmasıyla kısa sürede büyüyerek Demirtaş köyünün yakınlarındaki Kevenli köyündeki ormanlık alana ulaşmış.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının büyümesi üzerine, bölgeye Zara ve İmranlı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirilmiş. Ekipler, dağlık alandaki yangını söndürmek için 2 greyder, iş makinesi ve arazözlerle müdahale ediyor. Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çabalar devam ediyor.