Haberler

İmranlı’da Yangın Ağaçlık Alanı Sardı

ANIZ YANGINI AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI

Sivas’ın İmranlı ilçesinin Demirtaş köyünde, saat 15.00 sıralarında anız yangını meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek, Demirtaş köyü yakınlarındaki Kevenli köyünde yer alan ağaçlık alana sıçradı.

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ihbar sonrası bölgeye Zara ve İmranlı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağlık alandaki yangını söndürmek için ekipler, 2 greyder, iş makinesi ve arazöz kullanarak canla başla çalışıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

80 Yaşında Şahıs Hastanede Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki hastanede, 80 yaşındaki M.D. refakatçi olmadan bulunduğu odasında hareketsiz halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Tokat’ta Trafik Kazasında 1 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.