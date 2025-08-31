İmranlı’da Yangın Ağaçlık Alanı Sardı

ANIZ YANGINI AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI

Sivas’ın İmranlı ilçesinin Demirtaş köyünde, saat 15.00 sıralarında anız yangını meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek, Demirtaş köyü yakınlarındaki Kevenli köyünde yer alan ağaçlık alana sıçradı.

YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ihbar sonrası bölgeye Zara ve İmranlı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ile Zara Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağlık alandaki yangını söndürmek için ekipler, 2 greyder, iş makinesi ve arazöz kullanarak canla başla çalışıyor.