İmranlı’da Yangın, Rüzgarla Büyüyor

ORTA YANGIN SİTELERİ RÜZGARIN ETKİSİ İLE BÜYÜYOR

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen örtü yangını, rüzgar sayesinde hızla yayılarak çevresindeki ağaçlık alanlara ulaşıyor. Yangının söndürülmesi için itfaiye ve orman ekipleri aktif bir şekilde çalışıyor.

YANGIN İMRENLI DEMİRTAŞ KÖYÜ KIRSALINDA BAŞLADI

Elde edilen verilere göre, İmranlı ilçesine ait Demirtaş köyünün kırsal alanında çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla genişliyor. Yangın, Kevenli köyü çevresindeki ağaçlık alanlara sıçrıyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Zara Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gönderildi. Yangını kontrol altına almak amacıyla ekiplerin müdahalesi devam ediyor.