Haberler

İmranlı’da Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

İMRENLI’DE YANGIN ÇIKTI

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen örtü yangınına yönelik müdahale çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre, yangın İmranlı ilçesi Maden ile Borular köyleri arasında yer alan Gollan mevkisinde başladı. Araziden yükselen dumanların görülmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Yangın bölgesine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan alevlere karşı mücadele eden ekiplerin yanı sıra köylüler de etkin bir şekilde destek sağlıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için yoğun bir çaba sarf ettiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Barış Alper Yılmaz’ın Geleceği Tartışılıyor

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın menajeri, yıldız futbolcunun maaşının 2 ile 2.2 milyon euro arasında olduğunu ifade etti.
Haberler

Kız Meselesi Nedeniyle Kavga Çıktı

Avcılar'da kız meselesi nedeniyle meydana gelen kavgada Nurullah O. bıçaklanarak ağır yaralanırken, olayla ilgili İlker S. gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.