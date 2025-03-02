İmren Alaçatıspor’dan Farklı Galibiyet

MUHTEŞEM GALİBİYET

Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 19. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Yeşilyurtspor ile karşılaştı ve sahadan 12-0’lık bir galibiyetle ayrıldı. Maçın başlangıcında, İmren Alaçatıspor, Nuri Elin Tepekule’nin 3. dakikada attığı golle öne geçti. Ardından, 12. dakikada Erdi Önal, 18. dakikada Ali Selçik, 44. dakikada Malik Sercan Gök ve 45+1’de Mehmet Berke Sarlıca’nın attığı gollerle, ilk yarıyı 5-0’lık skorla kapatmayı başardı.

İKİNCİ YARIDA DA BASKI

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan İmren Alaçatıspor, rakip kaleye olan baskısını sürdürdü. 49. dakikada Yılmaz Aslandağ, 56. dakikada Erdi Önal, 59. dakikada Mehmet Berke Sarlıca ve 65, 72, 80 ve 83. dakikalarda yeniden Yılmaz Aslandağ’ın golleri ile skor 12-0’a ulaştı. Bu etkileyici sonuçla birlikte, İmren Alaçatıspor ligde toplamda 36 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ

İmren Alaçatıspor, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Gümüldürspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. Elde edilen bu galibiyet, takımın moralini oldukça yükseltmiş durumda.