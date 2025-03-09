İmren Alaçatıspor, Gümüldürspor’a Evinde Yenildi

MAÇIN SONUCU VE GOL

Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 20. haftasında İmren Alaçatıspor, evinde ağırladığı Gümüldürspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ilk yarısı golsüz bir şekilde sona erdi. Gümüldürspor, galibiyeti getiren golü 60. dakikada Yusuf Güner’in ayaklarından elde etti.

Alaçatıspor’UN PUAN DURUMU

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, 36 puanda kalarak 4. sıradaki konumunu korudu. Takımın ligdeki gelecek maçı ise 16 Mart Pazar günü saat 14.00’te Karabağlar YFK ile deplasmanda gerçekleşecek.