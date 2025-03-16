İmren Alaçatıspor, Karabağlar YFK’yı 2-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 21. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Karabağlar YFK’yı 2-0’lık skorla mağlup ediyor. İmren Alaçatıspor, ilk golü 33. dakikada Mehmet Berkay Çakıcı’nın ayağından buluyor. Çakıcı, 38. dakikada attığı golle skoru 2-0 yapıyor. İlk yarı, bu skorla tamamlanıyor.

Maçın ikinci yarısında iki takım da gol atamıyor, ancak İmren Alaçatıspor, 3 puanın sahibi oluyor. Bu sonuçla birlikte İmren Alaçatıspor, 39 puanla 4. sıradaki yerini koruyor. İmren Alaçatıspor, bir sonraki maçında 22 Mart Cumartesi günü, saat 14.00’te Şirinyerspor’u konuk edecek.