İmza toplayamayan Doğu Perinçek’ten açıklama

100 bin imzayı toplayamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 100 bin imzayı neden toplayamadıklarına ilişkin olarak “ABD’nin tepesinde olduğu sistem Vatan Partisi’nin önünü kesiyor” dedi.

Hadi Özışık’ın YouTube kanalına konuk olan Doğu Perinçek, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 22 Mart’ta başlayan süreçte yeterli imzayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan toplayabildi. Diğer adaylar Doğu Perinçek ve Ahmet Özal’dan ise yeterli sayıya ulaşamadı.

Doğu Perinçek, imza kampanyasında neden 100 bin imza toplayamadıklarını şöyle açıkladı:

“İstediğimiz hedefe şu anda ulaşmış değiliz. Başarılı değiliz. Ama biz dayanıklı bir partiyiz. Sonuç itibarıyla ağır bir durum da değil. Sistem, Vatan Partisi’nin önünü kesiyor. ABD’nin başında olduğu bu sistem Vatan Partisi’nin önünü kesti. Bunların farkındayız…”

Perinçek, kendi talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini de aktardı.