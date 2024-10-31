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Spor

“İmza Töreninde Volkan Demirel’in Sözleri”

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FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA YENİ DÖNEM

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda oynanan karşılaşmadan 2-0’lık bir mağlubiyetle ayrılan Bodrum Futbol Kulübü, bu performansın ardından tecrübeli teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolları ayırdı. Kulüp, yeni bir başlangıç yapmak amacıyla Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzaladı.

VOLKAN DEMİREL’DEN BAŞKAN’A SORU

İmza töreninde dikkat çeken bir an yaşandı. Başarılı teknik adam Volkan Demirel, Kulüp Başkanı Fikret Öztürk’e, “Ben de buraya 3 yıllığına geldim, değil mi başkanım?” diyerek sürenin uzunluğuna vurgu yaptı. Bu sözler, yeni teknik direktörün takımın geleceği hakkında kararlılık gösterdiğini ortaya koydu.

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