“İmza Töreninde Volkan’ın Unutulmaz Sözleri”

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe’ye 2-0 kaybedilen maçın ardından Bodrum Futbol Kulübü, deneyimli teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Kulüp, yeni teknik direktör olarak Volkan Demirel ile resmi sözleşme imzaladı.

VOLKAN DEMİREL’İN İMZA TÖRENİ

İmza töreninde Volkan Demirel, Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk’e “Ben de buraya 3 yıllığına geldim, değil mi başkanım?” sorusunu yöneltti. Bu soru, basın toplantısında dikkat çekici bir an olarak öne çıktı.