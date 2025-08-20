İmzalar Tamamında Evet Diyoruz

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ İLERLEME KAYDETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Oransal zamla ilgili karar Kamu Görevleri Hakem Kuruluna ait olacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Kamu personelinin yaklaşık 4 milyonunu ve 2 buçuk milyon emekliye hitap eden 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Kamu İşveren Heyeti ve kamu görevlileri sendikaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde bir araya gelerek toplantılara başladılar. Toplantılarda, Kamu İşveren Heyeti 11 hizmet kolunda yetkili sendika temsilcileriyle görüşerek tekliflerini değerlendirdi. Görüşmelerin ardından, 11 hizmet kolunda anlaşma imzalanırken, genel hükümlerde uzlaşma sağlanamadı.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARININ BEKLEYİŞİ

Imza töreninde Bakan Işıkhan, sendikaların binden fazla talebinin olduğunu ifade ederek, “Bu talepleri tasnif ettik. Siz sendika temsilcileri yoğun bir şekilde çalıştınız, Kamu İşveren Heyeti de yoğun bir mesai harcadı” dedi. Cumhurbaşkanının liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na uygun bir çalışma hayatı oluşturmak adına kamu personelinin mali ve sosyal haklarının hayata geçirildiğini vurguladı. Ek olarak, “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndan çıkacak kararın hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNDEKİ İLERLEMELER

İmza töreninin ardından basın açıklaması yapan Işıkhan, toplu sözleşme sürecini değerlendirerek, “Ağustos ayında başlayan toplu sözleşme süreçlerinde bugün hizmet kolları ile yaptığımız görüşmeler nihayete ermiş durumda” dedi. Hizmet kolları ile yürütülen müzakere süreçlerini sosyal diyalog, karşılıklı anlayış ile gerçekleştirdiklerini belirten Işıkhan, kamu memurlarının haklarını genişletmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini aktardı. Toplu sözleşme görüşmelerinin yaklaşık 25 gün sürdüğünü açıklayan Işıkhan, genel oransal zam ve hizmet kolları üzerine çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

KAZANILAN HAKLAR VE MADDİ DESTEKLER

Işıkhan, oransal zam hakkında mutabakat sağlanamasa da, diğer konularda önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. 11 hizmet kolunun tümünde 58 maddede genel ve 311 maddede hizmet kollarında uzlaşma sağlandığına dikkat çeken Işıkhan, toplamda 369 maddede uzlaşma yaşandığını vurguladı. Geçen dönemde uzlaşmanın sağlandığı madde sayısının 341 olduğunu belirterek, bu dönemde daha fazla maddenin üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ayrıca, şeflerin yanı sıra genel idari hizmet personeli, yardımcı hizmetler sınıfı, mühendis, mimar, veteriner hekim gibi görev gruplarında önemli artışlar sağlandığını belirtti.

KORUYUCU GİYİM YARDIMI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Işıkhan, memurların toplu sözleşme yoluyla yaklaşık 80 milyar liralık kazanım elde edeceğini belirtti. Yıllardır çözülemeyen koruyucu giyim yardımı sorununun bu toplu sözleşme ile çözüldüğünü aktardı. Ayrıca, fazla çalışma saatlerinde de ciddi artışlar gerçekleştirildiğini ifade eden Işıkhan, toplamda elde edilen kazanımların hizmet kollarına harcandığını da belirtti.