“İmzanızı Soldan Sağa Atmayın: Emniyet’ten Uyarı”

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNDE KARGO PAKETİ TUZAĞI

Dolandırıcılık yöntemleri sürekli değişse de bazı klasik yöntemler hala etkili oluyor. Kargo teslimatında boş senete imza attırma, en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden biri. Dolandırıcılar, teslim kağıdının altına senet yerleştirip imza alanını keserek “pencere” yöntemiyle vatandaşları kandırıyor. Bir diğer yaygın yöntem ise taklit imza. Emniyet yetkilileri, bu konuda vatandaşları uyarıyor.

İMZA GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK UYARILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, belge sahteciliği ve imza güvenliği konusunda önemli tavsiyeler paylaştı. “İsim ve soyadından oluşan imzaların taklit edilmesi daha zor. Soldan sağa atılan basit imzalar kolay taklit edilebiliyor ve mağduriyet yaratabiliyor.” diyen Kuş, “Basit imzalar kolay taklit edilir. İsim ve soyadı içeren, karmaşık imzalar mağduriyeti azaltır.” ifadelerini kullandı.

ÇEK VE SENETLERDE İMZA SAHTECİLİĞİNE DİKKAT

En çok çek ve senet üzerindeki imza sahteciliği şikayetleriyle karşılaştıklarını belirten Kuş, imzaların karalama şeklinde değil, isim ve soyadı şeklinde atılması gerektiğini vurguladı.

HER YERE AYNI İMZA VE KALEM KULLANIN

Kuş, vatandaşların her yerde aynı imzayı atmasını ve mümkünse aynı imza kalemini kullanmasını önerdi. “Çek ve senetlerde sonradan doldurma veya tahrifatı önlemek için miktarın hem rakamla hem yazıyla yazılmasını ve kapama çizgilerinin miktara bitişik olmasını istiyoruz. Bu, mağduriyeti engelliyor.” dedi.

BOŞ KAĞIDA İMZA ATMAYIN

Boş kağıda imza atılmaması gerektiğinin altını çizen Kuş, dolandırıcıların kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü keserek altına senet veya boş kağıt yerleştirebildiğini söyledi. İmza atılacak her belgenin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Kuş, “Eğer belirli bir alana imza atmanız isteniyorsa, imzayı o alanın dışına taşırarak atın. Bu, altta başka bir belge varsa imzanızın ona geçmesini engelliyor ve masumiyetinizi kanıtlıyor.” şeklinde konuştu.