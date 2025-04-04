“İmzanızı Taşırarak Atın, Dolandırıcılığa Dikkat Edin: Emniyet’ten Uyarı”

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNDE GÜNCEL TEHLİKE: KARGO TESLİMATINDA İMZA TUZAĞI

Dolandırıcılık yöntemleri sürekli değişse de bazı klasik yöntemler hala etkili olabiliyor. Özellikle kargo teslimatları sırasında boş senetlere imza attırma yöntemi, en sık karşılaşılan dolandırıcılık tekniklerinden biri. Dolandırıcılar, teslim kağıdının altına senet yerleştirip üzerini imza alanına denk gelecek şekilde keserek “pencere” yöntemiyle vatandaşları kandırıyor. Taklit imza ise bir diğer yaygın dolandırıcılık yöntemi olarak dikkat çekiyor.

EMNİYETTEN VATANDAŞLARA UYARI: İMZA GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge İnceleme Uzmanı Komiser Berkan Kuş, vatandaşları belge sahteciliği ve imza güvenliği konusunda uyardı. Kuş, “İsim ve soyadından oluşan imzaların taklit edilmesi daha zor. Soldan sağa atılan basit imzaların taklit edilmesi çok kolay olduğu için mağduriyet yaşanabiliyor.” dedi. Kuş, “Basit imzalar kolay taklit edilir. İsim ve soyadı içeren, karmaşık imzalar mağduriyeti azaltır.” ifadelerini kullandı.

ÇEK VE SENETLERDE İMZA GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

En fazla çek ve senet üzerindeki imza sahteciliği şikayetleri aldıklarını belirten Kuş, imzaların karalama şeklinde değil, isim ve soyadı şeklinde atılması gerektiğini vurguladı. Kuş, “Vatandaşlarımızdan her yere aynı imzayı atmalarını bekliyoruz. Aynı imza kalemi kullanmaları ve mümkünse her yere aynı kalemle imza atmaları önemli.” dedi.

BOŞ KAĞIDA İMZA ATMAYIN: DOLANDIRICILARIN YENİ TUZAĞI

Boş kağıda imza atılmaması gerektiğinin altını çizen Kuş, son dönemde dolandırıcıların kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kesip altına senet veya boş kağıt yerleştirdiklerini anlattı. Kuş, “İmza için uzatılan her evrak dikkatle incelenmeli. Belirli bir alanın içine imza atmanız istenirse, imzayı o bölümden taşırarak atmanızda fayda var. Taşırarak attığınızda, altta başka bir belge varsa imzanız ona geçmez. Bu, imzanızın masumiyetini kanıtlamak açısından önemli.” şeklinde konuştu.