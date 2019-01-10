Çin’den flaş ABD açıklaması

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili açıklama geldi. Çin, ABD ile müzakerelerin devam edeceğini duyurdu.

Başkent Pekin’de gerçekleşen ve iki gün sürmesi planlanırken bir gün gecikmeli olarak tamamlanan müzakerelere katılan heyetlere ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Jeffrey Gerrish ile Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen başkanlık etti. Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasında, “Taraflar, iki ülkenin liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı aktif şekilde hayata geçirerek, her iki tarafı da ilgilendiren ticari ve yapısal sorunlar üzerinde kapsamlı, derinliğine ve ayrıntılı temaslar gerçekleştirdi” denildi. Müzakerelerin iki taraf arasındaki anlayışı derinleştirerek, karşılıklı endişelerin doğru şekilde ele alınması için bir temel oluşturduğu belirtilen açıklamada, “İki taraf, yakın teması sürdürme konusunda anlaştı” ifadesine yer verildi.

ABD Tarım Bakanlığının Ticaret ve Dış İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ted McKinney, dün yaptığı açıklamada, bakan yardımcısı düzeyinde gerçekleşen müzakereleri, “Bizim için iyiydi” sözleriyle değerlendirmişti.

TRT