İnan Akgün Alp, Meclis’e Skuter ile Geldi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına katılmak için skuter ile Meclis’e geldi. Akgün, bunun nedenini “Benim aracım var ama bugün bunu kullanmak istedim. Bahar geliyor, umut yeşeriyor. Barış iklimi hakim oluyor ülkemize” sözleriyle açıkladı. Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis’in kasvetli atmosferinden ve lüks makam araçlarından uzaklaşmak amacıyla skuter tercih ettiğini belirtti.

MEMLEKETİMİZİN DAĞLARINA BAHAR GELİYOR

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Alp, “Memleketimizin dağlarına bahar geliyor, umut yeşeriyor. Ülkemize barış iklimi hakim oluyor. Biz de bu kasvetli havadan kurtulmak istedik. Bütün halkımıza, barış umudunu yeşertmelerini, coşkuyla karşılamalarını, gençleri de barış umuduna ve imkanına sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Alp, gazetecilerin PKK ve Lozan ile ilgili sorusuna karşılık olarak, “Bugün kendini feshetmiş bir örgütün varlık koşullarını, ortaya çıkış koşullarını kendi tabanına anlatmış olmasının, artık siyaseten yargılanacak, sorgulanacak bir durum kalmamıştır” bilgisini verdi. CHP Genel Başkan Özgür Özel’in Lozan yorumu hatırlatılarak “Ayrı düşmüyor musunuz” sorusu yöneltildiğinde Alp, “Ben barış çağrısını ve örgütün kendini feshetme çağrısını her türlü tartışmanın üzerinde ve önemli görüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak barışı istiyor ve talep ediyoruz ve barışın bir parçasıyız” ifadelerini kullandı.