İnan: “Final Gibi Maçtı, Kazandık”

Teknik Direktör Selçuk İnan, Kayserispor Maçını Değerlendirdi

Gaziantep Futbol Kulübü’nün Teknik Direktörü Selçuk İnan, Kayserispor ile oynanan maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Final maçı niteliğindeydi. İki takım da pozisyonlara girdi ama kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyum” sözlerini kullandı. Gaziantep, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor’u 1-0’la geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇIN ÖNEMİ

İnan, basın toplantısında maçın kendileri için önemine vurgu yaparak, “Son haftaların formda ve birbirine rakip iki takımının mücadelesi vardı. İki takım da maçı kazanmak için mücadele etti. Kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyum” dedi. Sakat, cezalı ve hasta oyuncularına rağmen sahada olan futbolcularının özverisinden bahseden İnan, “Tüm futbolcularım fazlasıyla mücadele etti ve maçı kazanmasını bildi. Özellikle son dönem performansları ve mücadeleleri için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Onlara büyük bir teşekkür gönderiyorum” açıklamasında bulundu.

HEDEFLER VE BAŞARI

Son haftalardaki performanslarıyla 6. sıraya yükseldiklerine dair soruya da yanıt veren Selçuk İnan, “Biz çok zor şartlarda bir takım kurduk. Evet çok emek sarf ettik. Hayatımda mütevazı oldum ama doğruları da söylemek lazım. Çok zor zamanlardan geçtik” dedi. İnan, şu an gelinen konumun büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, “Bu haftada bu konumda olacağımızı söyleselerdi belki buna pek ihtimal vermezdim. Ancak ben hedef koymayı sevmeyen bir antrenörüm. Her zaman maç maç bakan biriyim” şeklinde konuştu.

İnan, “Öncelikle ligde kalmalıyız, iyi futbol oynamalıyız” hedefi üzerine sürekli vurguda bulunarak, “Bunu yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrası için her şey oyunculara ve bize bağlı. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Sezon sonunda nereye geldiğimizi hep birlikte göreceğiz” dedi.