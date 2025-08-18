İnan Güney, 2024 Yerel Seçimler CHP Adayı

İBB YÖNETİCİSİNE YAPILAN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İnan Güney, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Beyoğlu Belediye Başkanı seçilmişti. Kamuoyunun gündeminde önemli bir yer edinen İnan Güney hakkındaki işlemler devam ediyor. Detaylar ise haberin ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

İNAN GÜNEY KİMDİR?

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış bir isimdir. Güney, CHP ile birlikte 30 yıl aradan sonra Beyoğlu’nda belediye başkanlığını kazanmıştı. 1977 doğumlu olan ve aslen Sivaslı olan Güney, Kabataş Erkek Lisesi ile Uludağ Üniversitesi’nden mezundur. Siyasi kariyerine CHP Gençlik Kolları’nda başlamış ve ilçe başkanlığı ile İBB Meclis üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. 1977 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Güney, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Genç yaşlarda başladığı siyasi kariyeri, yerel yönetimlerde ve partinin çeşitli kademelerinde aktif görevler üstlenerek devam etmiştir.

KİŞİSEL YAŞAMI VE MEDENİ DURUMU

İnan Güney, Sivaslı kökenli olsa da yaşamı boyunca Beyoğlu ile sıkı bir bağ kurmuş bir isim olarak bilinmektedir. Siyasi faaliyetlerini ağırlıklı olarak doğduğu bölgeden sürdürmüştür. Medeni durumu hakkında kamuoyuna yansıyan kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Güney, Beyoğlu Belediye Başkanı olarak siyasi kimliği ile ön planda olsa da, kişisel yaşamını gizli tutmayı tercih eden bir kişi olarak tanınmaktadır. Bu nedenle evli olup olmadığına dair resmi bir açıklama mevcut değildir.

GÖZALTINA ALMA VE DEVAM EDEN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında sürmekte olan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de gözaltına alındı. 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’den Beyoğlu Belediye Başkanı olarak göreve gelen Güney, hakkındaki adli işlemlerin devam ettiğini belirtmek gerekir. Gözaltı süreci ve soruşturmanın detayları hakkında yetkililerden resmi bir açıklama bekleniyor.