İnan Güney Gözaltına Alındı. İBB Soruşturması Devam Ediyor

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in Gözaltına Alınması

En dikkat çekici gelişme, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in gözaltına alınanlar arasında yer alması oldu. İstanbul’daki yolsuzluk soruşturması dahilinde gözaltına alınan Güney’in durumu, İstanbul siyasetinde büyük bir yankı uyandırdı. Soruşturmanın detayları ise kamuoyunda merakla takip ediliyor.

İnan Güney’in Hayatı ve Eğitimi

İBB’den gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 1977 yılında Sivaslı bir aileden gelen, Beyoğlu Belediyesi’nde çalışan bir babanın çocuğu olarak Örnektepe’de doğup büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim aldı. Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında tamamlayan Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı teziyle akademik hayatını sürdürdü.

Yolsuzluk Soruşturması ve Gözaltı İddiaları

2024 yerel seçim sonuçlarına göre Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat ONGUN ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat ONGUN kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah BAĞDATLI ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadeleri yer aldı.