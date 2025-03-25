İnan Güney’in Biyografisi ve Siyasi Kariyeri

İNAN GÜNEY’İN HAYAT HİKAYESİ

İnan Güney, 1977 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Örnektepe semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Sivas’ın Hafik ilçesinden gelen bir ailenin ferdidir. Eğitim hayatına dayalı olarak, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmasının ardından Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden diploma almış ve sonrasında Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler üzerine yüksek lisans eğitimi görmüştür. Yüksek lisans tezinde “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığını işlemiştir.

SİYASİ KARİYERİ

Güney, siyasi kariyerine 1995 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları ile adım atmıştır. İlçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuş, 2011-2014 yılları arasında CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra, 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi olmuş ve 2020-2022 yılları arasında CHP İBB Grup Yöneticisi olarak görev almıştır.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İnan Güney, bu seçimlerde başarılı bir şekilde kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı unvanını elde etmiştir. Güney, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.