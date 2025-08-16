İnan’ın Açıklaması Dikkat Çekti

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaptı. İnan, bazı kişilerin makam odalarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait fotoğrafları kullanarak şahsi çıkarlar elde etmeye çalıştığını dile getirdi. “Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

ŞATAFATLI DEKORLAR VE FOTOĞRAFLAR

İnan, açıklamalarında bazı şahısların ofislerini gösterişli bir şekilde dekore ederek, altın varaklı masalar ve kırmızı taht koltuklar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının kullanılmasını eleştirdi. “O fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir!” diye vurgulayan İnan, bu fotoğrafın bir davanın ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolü olduğunu belirtti.

MÜCADELE KARARNAMESİ

Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın hatırasını istismar edenlerle bireysel düzeyde mücadele edeceklerini aktaran İnan, parti olarak da bu konuda özel bir mücadele içine gireceklerini ifade etti. “Bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır.” diyerek partinin tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.