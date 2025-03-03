İnan Kıraç’ın Mirası ve Serveti Ne Olacak?

İNAN KIRAÇ’IN VEFAT HABERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Koç Holding’in eski yöneticisi ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç’ın vefatı, hem iş dünyasında hem de kamuoyunda ciddi yankı uyandırdı. 87 yaşında hayatını kaybeden Kıraç’ın ardından özellikle serveti ve mirasının nasıl paylaşılacağına dair birçok soru gündeme geldi. İnan Kıraç hangi firmaların sahibiydi? Kıraç’ın serveti ne kadar? Bu servete ne olacak? İşte, İnan Kıraç’ın servetiyle ilgili merak edilen detaylar…

MİRASTA HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLADI

Kıraç’ın servetinin geleceği ile ilgili farklı senaryolar ortaya atılmakta. Özellikle 2024 yılında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin ardından, miras paylaşımı konusunda aile içinde hukuki süreçlerin başladığı biliniyor. Kızı İpek Kıraç, babasının sağlık durumunun yerinde olmadığı iddiasıyla vasi atanmasını istemiş ve evliliğin iptali için mahkemeye başvurmuştur. Bu süreçte, İpek Kıraç’ın babasının aldığı sağlık raporunun geçerliliğine yönelik endişelerini dile getirdiği de basına yansımış durumda. Davayla ilgili resmi bir açıklama yapılmamakla beraber, İnan Kıraç’ın eşi Emine Alangoya ve kızı İpek Kıraç’ın miras üzerinde hak sahibi olabileceği düşünülüyor.

MİRASIN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YETİŞİP YETİŞMEYECEĞİ BELİRSİZ

Öte yandan, Kıraç’ın daha önce servetini eğitime muhtaç çocuklara yardım eden bir vakfa bağışlamayı düşündüğüne dair beyanları da bulunuyordu. Bu nedenle, mirasının bir kısmının sosyal sorumluluk projelerine aktarılması da mümkün görünüyor. İnan Kıraç’ın mirasının nasıl paylaşılacağı, vasiyeti ve devam eden hukuki süreçlerle bağlantılı olarak önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanacak.

Yıllar boyunca Koç Topluluğu’ndaki üst düzey görevleri ve Kıraça Holding’in kuruluşuyla sıkça gündeme gelen İnan Kıraç, özellikle otomotiv, sanayi ve enerji sektörlerinde yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Forbes Türkiye’nin en zenginler listesinde yer almamış olsa da, sahip olduğu şirketler ve yatırımları göz önüne alındığında, servetinin oldukça büyük olduğu düşünülüyor.