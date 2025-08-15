İnan Kıraç İpek Kıraç’la Anlaşmazlığı Çözdü

ANLAŞMAZLIK SONA ERDİ

İş insanı İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasında uzun bir süredir devam eden aile içi problemler, beklenmedik bir şekilde son buldu. Miras ve özel hayatla ilgili yaşanan gerginlikler nedeniyle mahkemelik olan baba-kızın, ilişkilerini yenilediği öğrenildi. İddialara göre, sağlık sorunları ile mücadele eden İnan Kıraç’ı kızı İpek Kıraç artık her gün Vaniköy’deki yazlığında ziyaret ediyor. Eğer kızı oraya gelemese bile İnan Kıraç, mutlaka telefonla arayarak iletişim kuruyor. Oksijen’in haberine göre, baba-kız arasındaki ilk yakın temas Kurban Bayramı’nda gerçekleşti. Bu görüşmeden sonra soğukluk yerini düzenli görüşmelere bıraktı.

İLİŞKİNİN GÜÇLENMESİ

Demiral, İpek Kıraç’ın kısa süreli evliliğinin sona ermesinin ardından babasıyla ilişkilerinin güçlendiğini ifade etti. İnan Kıraç’ın tedavisinin, profesyonel bir sağlık ekibi tarafından evinde sürdüğü belirtildi. İnan Kıraç, 20 Aralık 2024’te Koç Holding’te yıllar boyu yöneticilik yapmış Emine Alangoya ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç tarafından, babasının fiili ehliyetinin bulunmadığı iddiasıyla mahkemeye taşındı.

MAHKEME SÜREÇLERİ

Başvuru sonrasında, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığını belirlemek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. 26 Şubat 2025’te Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’nda yapılan bir dizi nörolojik testten sonra düzenlenen raporda, Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Akabinde mahkeme, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin’i vasi olarak atadı. Ayrıca, Kıraç’ın taşınırları, banka hesapları, şirket hisseleri ve varsa fon ile hisse senetlerine vesayet tedbir şerhi konulmasına hükmetti. Geçtiğimiz haftalarda, gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı olarak yapılan duruşmalarda taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, karar duruşmasında İnan Kıraç’ın evlendiği tarihte hukuki ve fiili ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline karar verdi.