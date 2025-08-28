İnan Kıraç Yoğun Bakıma Alındı

Koç Ailesi’nin damadı ve Kıraça Holding’in kurucusu İnan Kıraç, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Koç Ailesi’ne ait Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı. İpek Kıraç’ın, aralarındaki ayrılığın bitmesinin ardından babasını bir an olsun yalnız bırakmadığı bildiriliyor. Gazete Oksijen, İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç arasındaki gerilimin sona erdiğini ilk kez duyurmuştu. Bu barışmanın ardından İpek Kıraç, Instagram hesabında “Babamı sevmeye, korumaya devam edeceğim” sözleriyle duygularını paylaştı.

İlişkilerini Düzeltmenin Önemi

Türkiye’nin en zengin beşinci iş insanı ve ailesinin en zengin, Türkiye’nin en genç milyarderi olan İpek Kıraç, Instagram paylaşımında babasıyla olan gergin zamanları geride bıraktıklarını ilan etmişti. İpek Kıraç, babasına sarıldığı bir fotoğrafın altına şunları yazdı: “Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum… O günden beri birbirimizi ne kadar sevdiğimizi konuşuyoruz.” Kıraç, babasıyla yaptığı görüşme sırasında yaşadıklarını anlatarak “Neden bu kadar uzun sürdü?” sorusuna “Aramıza girdiler” yanıtını verdi.

İnan Kıraç’ın Hayatı ve Kariyeri

1937 yılında Eskişehir’de doğan İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi’ni tamamladıktan sonra Londra’da ekonomi eğitimi aldı. 1961’de Koç Holding’in Ormak AŞ’sinde iş hayatına başladı ve ardından Fiat markasının Türkiye temsilcisi Tofaş Oto Ticaret’te önemli görevlerde bulundu. 1987 yılında Koç Holding İdare Komitesi üyeliğine, 1994 yılında ise Yürütme Kurulu Başkanlığına getirildi. 1998’de emekli olup Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kurdu. Eğitim, kültür ve sağlık alanlarında birçok vakıf ve dernek kurarak toplumsal katkılarda bulundu.

Kültürel Katkılar ve Ödüller

İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç ile birlikte Antalya’da önemli kültürel projeler geliştirdi. 2000 yılında kurulan AKMED ve Kaleiçi Müzesi, bölgenin kültürel zenginliğine katkı sağladı. Bunun yanı sıra, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi önemli yapıtların kuruluşunda da rol aldı. 2008 ve 2009 yıllarında çeşitli ödüller alarak kültürel değerlerin korunmasına önemli katkılarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından “Légion d’honneur” terfi ödülleriyle de onurlandırıldı. Eğitime verdiği destekle Galatasaray Üniversitesi’nin kurulmasına öncülük etti ve Türk-Fransız ilişkilerine sağladığı katkılar nedeniyle ödüller aldı.

Hayatı boyunca birçok alanda etkin olan İnan Kıraç, eğitim ve kültür konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. İnan Kıraç, ailesine ait müze ve kütüphane için restorasyon çalışmaları gerçekleştirdi ve sosyal projelere katkı sağlamak için faaliyetlerini sürdürdü.