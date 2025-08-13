İnan, Sarı Kartın Gereksiz Olduğunu Belirtti

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kart hakkında, “Herhangi bir ihlal yok, hakaret yok. Buna rağmen sarı kart göstermesi kolaycılık bence. Hakemlerimiz buna çok çabuk başvuruyor ama iyi bir şey değil” açıklamasında bulundu. Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi Körfez Brunga Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnan, Trabzonspor maçında istedikleri sonucu alamamalarına rağmen oyuncularının mücadelelerinden memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, maçta sakatlanan Mateus’un durumunun kendilerini üzdüğünü dile getirdi. İnan, Samsunspor maçının heyecanını yaşadıklarını ve taraftarların desteği ile bu maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

SAHADA ANLIK HİSSETTİĞİM DUYGULAR

İnan, sahada kendisi için her şeyin durduğuna ve sadece anı yaşadığını vurgulayarak, “Hakemlerle konuşmak çok da istediğim bir şey değil. Kendi futbolculuk dönemimde de dışarıda daha sakin bir yapıda olsam da sahanın içi benim için başka bir alan. Orada benim için hayat duruyor, anı yaşıyorum. Oyuncularımızın haksızlığa uğradığını hissettiğim anda mutlaka tepki veriyorum, duramıyorum. Bazen bu tepkilerim aşırı diye de nitelendirilebilir. Bu hakeme bağlı olarak oluyor” şeklinde konuştu.

SARİ KART GEREKSİZDİ

Trabzonspor karşılaşmasında 52. dakikada gördüğü sarı kart konusunda ise İnan, “Bana sorarsanız çok normaldi. Herhangi bir ihlal yok, hakaret yok. Buna rağmen sarı kart göstermesi kolaycılık bence. Hakemlerimiz buna çok çabuk başvuruyor ama iyi bir şey değil. Çünkü bizim dışarıda oyuncularımızla beraber o anı yaşadığımızı hissetmeleri lazım. Ne zaman bununla ilgili bir konuşma gerçekleşse bunu sürekli dile getiriyorum ama çok karşılık bulmuyor. Sarı kart bence gereksizdi çünkü bir şey yapmamıştım” dedi.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Kazanma alışkanlığını takıma kazandırmak istediğini belirten Selçuk İnan, “İnşallah bu Samsun maçıyla beraber buna başlarız. Şehrini, takımını bu kadar seven bir camiadayız. Sahada bugüne kadar hep gösterdiler. Maçlar olduğu zaman hayat duruyor” şeklinde konuştu. Cumartesi günü oynanacak Samsunspor maçında taraftarlara çağrıda bulunan İnan, “Cumartesi günü bütün taraftarlarımız gelsinler. Bizi desteklesinler, yanımızda olsunlar. Takımlarına sahip çıksınlar. İnşallah bu maçı kazanırız. Burada maç oynamak kolay değil, bunu rakiplerimize hissettirmeliyiz. Bu baskıyı kurmalıyız” diye ekledi.

İLK KEZ BASINDAN BU YANA

Kocaelispor’a Juventus’tan transfer olan 2005 doğumlu Joseph Nonge, ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. Nonge, “Takım adına iyi şeyler gördüğünüzü düşünüyorum. Kaybetmeyi hak etmedik. Kendimizi daha iyiye götürmek adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım önümüzdeki maçlarda mutlu oluruz. Takımda bana yardım eden, beni daha iyiye götüren takım arkadaşlarım ve ağabeylerim var. Birbirimize yardım ediyoruz ve ben tüm performansımı takım için sergiledim. Bu şekilde devam edebilirsek çok daha iyisini yapabiliriz” ifadelerini kullandı. İç sahadaki ilk maç ile ilgili düşüncelerini aktaran Nonge, “Bizler de bu açıdan çok heyecanlıyız. Şehir için, taraftarımız için, hocamız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Antrenman kapsamında Kocaelispor, düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Trabzonspor karşılaşmasında sağ diz ön çapraz bağları kopan Mateusz Wieteska, tedavi süreci nedeniyle kadroda yer almadı.