İnanç Siraç Kara, Sulama Toplantısını Yaptı

SULAMA SEZONU HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TOPLANTI

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yaklaşan sulama sezonu öncesinde Derme ve Sultansuyu Sulama Birlikleri’ni ziyaret ederek, birlik başkanları ve üreticilerle geniş bir istişare toplantısı yaptı. Milletvekili Ölmeztoprak, sulama döneminde karşılaşılabilecek olumsuz durumları en aza indirmek için yürütülen hazırlıklara dair bilgi verdi. DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek toplantılarla sahadaki taleplerin değerlendirileceğini belirten Ölmeztoprak, alınacak karar ve önlemlerin eksiksiz bir şekilde uygulanacağını dile getirdi.

BİREYSEL BAŞVURU YERİNE BİRLİKLER ÜZERİNDEN HAREKET EDİLMELİ

Sahadan gelen talepler hakkında konuşan Milletvekili Ölmeztoprak, imece usulüyle yapılan sondaj çalışmalarının çiftçilerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığını ifade ederek, daha hızlı ve etkili sonuçların alınabilmesi için üreticilerin bireysel başvuru yerine sulama birlikleri aracılığıyla hareket etmelerinin önemini vurguladı.

SEZON BAŞLAMADAN EKSİKLER TAMAMLANACAK

Yeni sulama sezonunda, özellikle üçüncü sulamanın gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla fiziksel ve teknik önlemlerin sezon başlamadan önce tamlanmasını hedeflediklerini belirten Ölmeztoprak, “Bu yıl başta kayısı olmak üzere birçok meyve ağacımız ağır bir zirai don afetiyle karşı karşıya kaldı. Bu nedenle, tüm kurumlarımızla koordineli bir hazırlık süreci yürütüyoruz. DSİ tarafından gönderilen pompaj sistemlerinin kurulumunu yerinde inceledik.” dedi.

KAPALI SULAMA SİSTEMİ PROJELERİ TAKİP EDİLİYOR

Sultansuyu Barajı’ndaki rehabilitasyon çalışmalarına da değinen Ölmeztoprak, barajda su kapasitesinin yarı yarıya korunarak yüksek teknolojiyle rehabilitasyon işlemlerinin sürdüğünü aktardı. Ayrıca, Doğanşehir, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinde yürütülen kapalı sulama sistemine geçiş projelerinin planlama ve projelendirme aşamalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bu projelerin yatırım programına alınması için büyük çaba harcayacaklarını belirtti.

– MALATYA