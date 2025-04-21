İnanlı Köyünde Çoban Bulunamıyor

ÇOBAN BULAMAMA SORUNU

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yer alan İnanlı köyünde yaşayan besiciler, aylık 70 bin TL’lik ücretle çoban bulamayınca hayvanları kendileri otlatmaya başladı. Sürü sahibi Serkan Arpat, geçen yıl bölgeye çoban bulmakta zorlandıklarını ve bu yüzden komşu ülkeden İran’dan çoban getirdiklerini, bu yıl da benzer bir sorunla karşılaştıklarını bildirdi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR YAYLADA OTLATILIYOR

Yüksekova ilçesinde kış mevsimi zorlu geçtiği için besiciler havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını meralara çıkardı. İnanlı ve çevresindeki köylerde hayvancılıkla uğraşanlar, yaklaşık 3 bin küçükbaş hayvana sahipler ancak 6 ay boyunca çoban bulmakta zorlanıyorlar. Çoban sorunu nedeniyle hayvan sahipleri kendi aralarında sırayla hayvanlarını otlatmak zorunda kalıyor. Serkan Arpat, “Geçen yıl çobanlara aylık 30 ile 35 bin TL ödüyorduk. Bu yıl yerli çobanlara 70 bin TL vermek istiyoruz. Ancak yine de çoban bulamıyoruz” dedi.

YERLİ ÇOBANIN ÖNEMİ

Arpat, yerli çobanların hayvanlara daha iyi baktığını belirterek, dışarıdan gelen çobanların bölgeyi tanımadıkları için zorluklar yaşadıklarının altını çizdi. “Havaların ısınması ile birlikte hayvanlarımızı köye yakın meralarda otlatıyoruz. Çoban bulamazsak, kendi aramızda sıra sistemi oluşturarak hayvanlarımızı otlatıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay sonra hayvanlarımızı yaylaya çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN ÇOBAN GETİRME PLANI

Köydeki bir diğer besici Yusuf Arpat, yerli çoban bulunamadığı takdirde yeniden İran’dan çoban getireceklerini anlattı. Ayrıca Faruk Atlı, Yüksekova’nın birçok köyünde çoban sıkıntısı yaşandığını ve yerli çobanlara 70 bin TL’ye kadar maaş vermeyi düşündüklerini söyledi.