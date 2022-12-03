İnce: 6’lı masa Erdoğan hayranıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6’lı masanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayranlık duyduklarını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bu 6’lı masa, Tayyip Erdoğan hayranıdır. Yaptıkları bütün işler Tayyip Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmekten ibarettir. Karşıymış gibi görünüyorlar, bunlara çocuk inanmaz. 6’lı masa bir araya gelecek, talimat verecekler cumhurbaşkanına o seçim kazanacak, Türkiye’yi yönetecekler. Hey gülüm hey. Böyle ülke mi yönetilir? Bu şu demektir, ‘bizi ciddiye almayın, bizi seçmeyin, Tayyip Erdoğan’la devam edin’” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne’nin Keşan ilçesinde sivil toplum kuruluşlarıyla esnafı ziyaret etti. İnce, ilk olarak partililerle birlikte Keşan Oto Galericiler Sitesi’ni ziyaret etti. İnce, galerici esnafıyla görüşerek, araç fiyatları hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Muharrem İnce, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2023 yılı bütçesi görüşülürken muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun kur korumalı mevduatla ilgili bilgi vermemesini eleştirdi.

Meclis’in birinci görevinin bütçe yapmak olduğunu belirten İnce, “Bu milletin vergilerini doğru kullanmaktır. Şu anda 2023 yılının bütçesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor. Bu iktidarın uydurduğu milletimizi yoksullaştıran, milletimizin parasını çarçur eden, fakirden alıp zengine veren bu kur korumalı mevduatta Hazineye ne kadar yük bindi bunu biliyoruz. Hazineye binen yük 91 milyar lira. Bunun 20 milyara yakın da vergisi var. 15- 20 milyar da muaf tuttukları kısmı var. Dolayısıyla 110 milyar lira Hazineye yükü var. Döviz olarak yatıranlarınkini ise Merkez Bankası karşılıyor. Merkez Bankası’na yükü ne kadar onu bilmiyoruz. Dün Merkez Bankası Başkanı, Plan Bütçe Komisyonu’na gidiyor, milletvekilleri soruyor, ‘Merkez Bankası’na bunun maliyeti nedir?’ ‘Size bilgi veremem’ diyor. Ya sen kimsin? Kendini ne zannediyorsun? Merkez Bankası Başkanına sesleniyorum, sen kendini ne zannediyorsun? Sen Meclis’in üstünde misin? TBMM, milletin iradesinin temsil edildiği yerdir. Sarayın çırağı mısın sen? Memleketin parasının üzerine mi çöküyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bunu bilmek istiyoruz. Bu ticari sır falan değil. Milletvekillerinin üstünde bir adam mısın sen? Milletvekilinin bilemeyeceği, Merkez Bankası’nın hesabı kitabı olabilir mi? İşte vesayet rejimi budur. Hesap vermeye mecbursun. Kendini bir şey zannetme. Bir gün o hesabı ödeyeceksin Merkez Bankası Başkanı” diye konuştu.